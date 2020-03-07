Дортмунд обіграв Гладбах і вистрибнув на друге місце Бундесліги – поява Санчо вирішила долю рівного дербі Борусій

Борусії в боротьбі за Лігу чемпіонів зійшлися в центральному матчі 25 туру Бундесліги. Сильнішими стали дортмундці – 1:2. Огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Дортмунд демонстрував хороші результати, здобувши перед виїздом на Борусія-Парк 3 "сухі" перемоги в чемпіонаті. Гладбах виглядав не настільки переконливо, хоча загалом команда Марко Розе стабільніше проходить сезон. У Борусії Д прекрасна статистика проти "тезок" – 9-матчева виграшна серія в очних поєдинках.

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Люсьєн Фавр не міг повністю розраховувати на двох лідерів атаки – Ройс відновлювався, а Санчо підхопив застуду і залишився в запасі. У господарів таких кадрових проблем не було. Ще одна інтрига протистояння – швейцарські голкіпери на обох воротах, до яких в Україні після жеребкування Ліги націй особлива увага. Як і до талановитого Закарії, якого сьогодні у зіткненні "зламав" свій Зоммер.

Борусія М краще розпочала матч і могла першою забивати – Лайнер у ближньому бою не переграв Буркі. Натомість Дортмунд покарав суперника за першу ж помилку. Господарі намагалися вийти з оборони через пас і втратили м'яч у центрі поля. Холанд відібрав і відкинув Азару, той жахливо прийняв пас, але зумів розвернутися та вразити ворота.

Так "джмелі" повели в рахунку. Цей гол залишився єдиним у першому таймі, хоча Гладбах створив чимало якісних моментів. Особливо продуктивно працював лівий фланг "жеребців", де Бенсебаїні повністю перегравав Хакімі. Марокканець не встигав повертатися, внаслідок чого алжирець виходив на ударні позиції та загострював.

Удар Бенсебаїні – м'яч просвистів поруч зі стійкою. Рамі класно прострілив у штрафний майданчик на Плеа, форвард у дотик пробив по воротах, але Буркі чудово обрав позицію. Бенсебаїні, Плеа та Штіндль організували з тієї зони ще низку гольових ситуацій. Останній запресингував гостей і впав у карній зоні після зіткнення з Загаду, однак арбітр не призначив пенальті.

По перерві Гладбах претендував ще на два 11-метрові (підстав призначати їх не було), однак перед тим відігрався з кутового. Плеа відклеївся від загальної групи, прийняв подачу та прострілив на дальню стійку, звідки забив Штіндль. Ключової помилки припустився Холанд – він погано прочитав епізод і пішов на лінію воріт блокувати, замість того, щоб створити офсайд, як всі його партнери.

Дортмунд виглядав прибитим, а нічийний рахунок – справедливим. Лише після 60-ї хвилини гості розкочегарилися, в них нарешті пішли атаки. Хакімі почав геніальністю попереду компенсувати свої оборонні недоліки. Він зразково навісив на голову Азару, однак удар бельгійця головою в кут дивом потягнув Зоммер. Незабаром прострілював вже сам Азар – Янчке ледь не зрізав у власні ворота.

Однак вирішальною стала поява Санчо з лави запасних. Джейдон однією з перших передач кинув у прорив Хакімі – цей пас став результативним, адже Ашраф впевнено переграв голкіпера, забивши переможний гол. Через кілька хвилин англієць міг закріпити перевагу "чорно-жовтих", але Гладбах після класної підкрутки Санчо врятувала стійка. А потім він створив ще шанс для Холанда – магія норвежця цього разу не спрацювала.

Оборона Борусії Д наприкінці зустрічі провалилася – команда мусила втратити перемогу, коли загубила у воротарському майданчику самотнього Емболо. На щастя для "джмелів", пронесло. Черговий швейцарець у складі Борусії М настільки жахливо розпорядився пасом Тюрама, що гірше й не придумати. Емболо з двох метрів послав м'яч повз дальню стійку.

У підсумку Дортмунд завоював перемогу завдяки кращій реалізації моментів, набрав 51 очко та вистрибнув на друге місце в турнірній таблиці – Баварія має на один бал більше та гру в запасі. Гладбах з 46 пунктами за підсумками туру випав з зони ЛЧ і опинився п'ятим у Бундеслізі. Щоправда, наступного тижня "жеребці" матимуть шанс повернутися туди, вигравши перенесений матч у Кельна. "Джмелі" в той самий час боротимуться з ПСЖ за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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