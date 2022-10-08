Бавария не сможет выставить всех сильнейших игроков на принципиальный матч против Боруссии.

Томас Мюллер сдал положительный тест на коронавирус и не тренируется с командой, сообщает Bayern&Germany.

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Болезнь преследует Баварию последние недели. Ранее вирус обнаруживали у Нойера, Горецки и Киммиха, однако они уже восстановились. Мюллер остается одним из ключевых игроков чемпионов Германии, оформив 2 гола и 4 ассиста в 12 матчах сезона. В лазарете также находится Лукас Эрнандес с травмой паха.

Напомним, поединок Боруссия Д – Бавария состоится сегодня, начало в 19:30. Сейчас команды имеют по 15 очков.

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