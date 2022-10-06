Руководитель фирмы, у которой Бавария заказывает еду, перестал выплачивать зарплату своим поварам.

Несколько поваров, готовящих еду для футболистов Баварии, объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Как сообщает Bild, работники кухни не получают положенные оклады вот уже несколько месяцев.

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Согласно источнику, шеф-повар фирмы-посредника Альфонс Шубек не может платить своим сотрудникам зарплату из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, поскольку его счета заморожены.

Руководство Баварии повело себя по-джентльменски, и заявило, что компенсируют поварам их зарплаты.

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