Баварія не зможе виставити усіх найсильніших гравців на принциповий матч проти Борусії Д.

Томас Мюллєр здав позитивний тест на коронавірус і не тренується з командою, інформує Bayern&Germany.

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Хвороба переслідує Баварію упродовж останніх тижнів. Раніше вірус виявляли у Нойєра, Горецки та Кімміха, однак вони вже відновились. Мюллєр залишається одним з ключових гравців чемпіонів Німеччини, оформивши 2 голи та 4 асисти у 12 матчах сезону. У лазареті також перебуває Лукас Ернандес з травмою паху.

Нагадаємо, поєдинок Борусія Д – Баварія відбудеться сьогодні, початок о 19:30. Наразі команди мають по 15 очок.

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