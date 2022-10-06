Декілька кухарів, які готують їжу для футболістів Баварії, оголосили страйк через невиплату зарплати. Як повідомляє Bild, працівники кухні не отримують оклади ось уже декілька місяців.

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Згідно з джерелом, шеф-кухар фірми-посередника Альфонс Шубек не може платити своїм співробітникам зарплату через звинувачення в ухиленні від сплати податків, оскільки його рахунки заморожені.

Керівництво Баварії повелося по-джентльменськи, і заявило, що компенсують кухарям їхні зарплати.

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