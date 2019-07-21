Бавария хотела обменять звезд Манчестер Сити и Барселоны на Алабу

Мюнхенская Бавария продолжает поиск вариантов по усилению своего состава перед стартом нового сезона.

Чемпион Германии хотел использовать Давида Алабу для достижения своих трансферных целей и экономии, сообщает Mundo Deportivo.

Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах Баварии

В частности, Бавария сначала предложила Манчестер Сити австрийца плюс деньги за вингера Лероя Сане. А после отказа "горожан" мюнхенцы с похожим предложением вышли на Барселону – Алаба и приемлемая финансовая компенсация за Усмана Дембеле. "Блаугранас" отвергли вариант обмена, но не против подписать защитника.

Сам Давид Алаба разочарован позицией Баварии и хочет покинуть Альянц-Арену. Не добавляет оптимизма 27-летнему австрийцу и покупка Лукаса Эрнандеса, которого наставник "ротен" Нико Ковач видит основным исполнителем на левом фланге обороны.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів