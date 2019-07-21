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Бавария хотела обменять звезд Манчестер Сити и Барселоны на Алабу

14:55 131 Читати українською
Бавария хотела обменять звезд Манчестер Сити и Барселоны на Алабу
Давид Алаба / dpa

Мюнхенская Бавария продолжает поиск вариантов по усилению своего состава перед стартом нового сезона.

Чемпион Германии хотел использовать Давида Алабу для достижения своих трансферных целей и экономии, сообщает Mundo Deportivo.

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В частности, Бавария сначала предложила Манчестер Сити австрийца плюс деньги за вингера Лероя Сане. А после отказа "горожан" мюнхенцы с похожим предложением вышли на Барселону – Алаба и приемлемая финансовая компенсация за Усмана Дембеле. "Блаугранас" отвергли вариант обмена, но не против подписать защитника.

Сам Давид Алаба разочарован позицией Баварии и хочет покинуть Альянц-Арену. Не добавляет оптимизма 27-летнему австрийцу и покупка Лукаса Эрнандеса, которого наставник "ротен" Нико Ковач видит основным исполнителем на левом фланге обороны.

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