Баварія хотіла виміняти зірок Манчестер Сіті та Барселони на Алабу

Мюнхенська Баварія продовжує пошук варіантів із підсилення свого складу перед стартом нового сезону.

Чемпіон Німеччини хотів використати Давіда Алабу для досягнення своїх трансферних цілей і економії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема, Баварія спочатку запропонувала Манчестер Сіті австрійця плюс гроші за вінгера Лероя Сане. А після відмови "містян" мюнхенці зі схожою пропозицією вийшли на Барселону – Алаба та прийнятна фінансова компенсація за Усмана Дембеле. "Блаугранас" відкинули варіант обміну, але не проти підписати оборонця.

Сам Давід Алаба розчарований позицією Баварії і хоче покинути Альянц-Арену. Не додає оптимізму 27-річному австрійцю і купівля Лукаса Ернандеса, якого керманич "ротен" Ніко Ковач бачить основним виконавцем на лівому фланзі оборони.

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