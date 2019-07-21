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Баварія хотіла виміняти зірок Манчестер Сіті та Барселони на Алабу

14:54 498 Читать на русском
Баварія хотіла виміняти зірок Манчестер Сіті та Барселони на Алабу
Давід Алаба / dpa

Мюнхенська Баварія продовжує пошук варіантів із підсилення свого складу перед стартом нового сезону.

Чемпіон Німеччини хотів використати Давіда Алабу для досягнення своїх трансферних цілей і економії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема, Баварія спочатку запропонувала Манчестер Сіті австрійця плюс гроші за вінгера Лероя Сане. А після відмови "містян" мюнхенці зі схожою пропозицією вийшли на Барселону – Алаба та прийнятна фінансова компенсація за Усмана Дембеле. "Блаугранас" відкинули варіант обміну, але не проти підписати оборонця.

Сам Давід Алаба розчарований позицією Баварії і хоче покинути Альянц-Арену. Не додає оптимізму 27-річному австрійцю і купівля Лукаса Ернандеса, якого керманич "ротен" Ніко Ковач бачить основним виконавцем на лівому фланзі оборони.

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