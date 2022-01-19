Сезон 2021/22 может стать для Роберта Левандовски последним в футболке Баварии.

Чемпионы Германии готовы продать своего супербомбардира летом, если тот откажется подписывать новое соглашение, утверждает Sport Bild.

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Действующий контракт Левандовски истекает в июне 2023-го, а Бавария не собирается отпускать поляка бесплатно. В августе ему исполнится 34 года, однако нападающий до сих пор демонстрирует впечатляющую физическую форму и готовность поиграть еще 3-4 сезона на самом высоком уровне. Вероятно, форвард сам захочет сменить команду после 8 лет в Мюнхене и 12-ти в Бундеслиге.

Добавим, что в текущей кампании Левандовски провел 27 матчей, в которых оформил 34 гола и 3 ассиста.

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