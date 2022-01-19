Сезон 2021/22 може стати для Роберта Лєвандовскі останнім у футболці Баварії.

Чемпіони Німеччини готові продати свого супербомбардира влітку, якщо той відмовиться підписувати нову угоду, стверджує Sport Bild.

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Чинний контракт Лєвандовскі завершується у червні 2023-го, а Баварія не збирається відпускати поляка безкоштовно. У серпні йому виповниться 34 роки, проте нападник досі демонструє вражаючу фізичну форму та готовність пограти ще 3-4 сезони на найвищому рівні. Ймовірно, форвард сам захоче змінити команду після 8 років у Мюнхені та 12-ти у Бундеслізі.

Додамо, що у поточній кампанії Лєвандовскі провів 27 матчів, в яких оформив 34 голи та 3 асисти.

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