Холанд не спас Борусию Д от позорного вылета, Кёльн и Гамбург выдали драму с комичным пенальти: Кубок Германии
Во вторник состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Германии. Несколько представителей элиты простились с турниром.
Кубок Германии, 1/8 финала
Кельн – Гамбург – 1:1 (3:4 в серии пенальти)
Голы: Модест, 120+1 (пен.) – Глацель, 92
Мюнхен 1860 – Карлсруэ – 0:1
Гол: Ваницек, 69 (пен.)
Бохум – Майнц – 3:1
Голы: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 – Онисиво, 36
Санкт-Паули – Боруссия Д – 2:1
Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (аг) – Холанд, 58 (пен.)
Кельн и Гамбург не смогли забить в 90 минут основного времени, поэтому были вынуждены проводить экстратаймы. Представитель второй Бундеслиги сразу получил преимущество усилиями Глацеля, но до финального свистка не выдержал – Модест на последних секундах сравнял счет с пенальти. В послематчевой лотерее была отдельная драма имени Флориана Кайнца. Австриец исполнял пятый удар Кельна при счете 4:3 в пользу соперника. Форвард "козлов" умудрился ударить правой ногой так, что мяч коснулся и левой. Сначала судья засчитал гол, но VAR справедливо посоветовал отменить из-за двойного касания – Гамбург идет дальше.
В матче команд низших дивизионов Карлсруэ минимально одолел легендарный Мюнхен 1860, который сейчас болтается в середине таблицы третьей Бундеслиги. Бохум устроил камбек против Майнца. "Карнавальщики" забили первыми, но молниеносный дубль Пантовича после перерыва все перевернул с ног на голову. На 80-й минуте Левен закрепил успех хозяев.
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Главная сенсация дня произошла в Гамбурге, где местный Санкт-Паули выбил боевой состав дортмундской Борусии. "Пираты" идут лидерами второй Бундеслиги, а теперь еще могут похвастаться скальпом гранда. Уже в первом тайме у хозяев было комфортное преимущество в 2 мяча – постарались Аменьидо и Витсель, срезавший мяч в собственные ворота. На 58-й минуте Холанд точным ударом с пенальти намекнул на камбек, но он не состоялся. Санкт-Паули отбил все атаки "шмелей", составив компанию в 1/4 финала своим соседям из Гамбурга.
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