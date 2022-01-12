Бавария может включиться в борьбу за Эрлинга Холанда, хотя раньше не рассматривалась среди главных претендентов.

Мюнхенский клуб контактировал с агентом Мино Райолой, представляющим интересы 21-летнего норвежца, сообщает Bayern&Germanyy со ссылкой на Sport Bild.

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Борьба за Холанда влияет на Роберта Левандовски. Контракт поляка завершается летом 2023-го, а переговоры о новом Бавария не начинает. Потенциальный приход Холанда может означать конец карьеры 33-летнего Левандовски на Альянц Арене.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд провел за Борусию Д 17 матчей, отличившись 19 голами и 6 ассистами. Статистика Левандовски – 26 матчей, 31 гол и 3 ассиста.

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