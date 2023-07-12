Бавария не собирается отступать от плана подписать нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна.

Мюнхенцы активно ищут замену Роберту Левандовски, который в прошлом сезоне отправился в Барселону. Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн стал главной целью Баварии.

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Несмотря на то что "шпоры" отказались продавать своего лидера, мюнхенцы не собираются отступать и попытаются улучшить предложение. Как информирует L'Équipe, Бавария готова сделать Кейна своей самой дорогой покупкой и предложить Тоттенхэму 100 миллионов евро. Отметим, что для мюнхенцев рекордным расходом был трансфер Лукаса Эрнандеса. За защитника заплатили Атлетико 80 миллионов евро.

Со своей стороны Тоттенхэм работает над тем, чтобы удержать Харри Кейна в команде. Ранее сообщалось, что президент "шпор" повысит англичанину зарплату, чтобы уговорить его продлить соглашение.

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