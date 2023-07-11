Главный тренер чемпиона Германии Томас Тухель все еще не хочет отказываться от трансфера Харри Кейна. Тоттенхэм за своего футболиста планирует выручить не менее 120 миллионов евро. Такая цена для Баварии слишком высока, но руководство мюнхенцев планирует распродажу, чтобы удовлетворить финансовые нужды.

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Как информирует Sky Sport Deutschland, летом Бавария попытается продать сразу семь игроков Так, за Райана Гравенберха надеются получить 40-50 млн евро, за Буна Сарра – 1-3 млн, за Александра Нюбеля – 5-8 млн евро, за Яна Зоммера – 8-10 млн евро, за Марселя Забитцера – 15 млн евро, за Садьо Мане – 20 млн евро, за Бенжамена Павара – 35-40 млн евро.

Напомним, что Бавария сделала предложение Тоттенхэму по Кейну в размере 80 миллионов, однако "шпоры" отказали продавать форварда.

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