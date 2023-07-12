Баварія не збирається відступати від плану підписати нападника Тоттенхема і збірної Англії Харрі Кейна.

Мюнхенці активно шукають заміну Роберту Лєвандовскі, який в минулому сезоні перейшов у Барселону. Нападник Тоттенхема Харрі Кейн став головною ціллю для Баварії.

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Попри те, що "шпори" відмовилися продавати свого лідера, мюнхенці не збираються відступати і спробують покращити пропозицію. Як інформує L’Équipe, Баварія готова зробити Кейна своїм найдорожчим придбанням та запропонувати Тоттенхему 100 мільйонів євро.

Досі для мюнхенців рекордною витратою був трансфер Лукаса Ернандеса. За захисника Атлетіко заплатили 80 мільйонів євро.

Зі свого боку Тоттенхем працює над тим, щоб втримати Харрі Кейна в команді. Раніше повідомлялось, що президент "шпор" підвищить англійцю зарплатню, щоб вмовити його продовжити угоду.

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