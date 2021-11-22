Педри серьезно заинтересовал Баварию, которая попытается подписать 18-летнего полузащитника уже зимой, сообщает AS.

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Мюнхенцы готовы побить собственный трансферный рекорд (80 млн евро Бавария заплатила Атлетико за Лукаса Эрнандеса) и увеличить в 4 раза нынешнюю зарплату Педри. Недавно испанец подписал с Барсой новый контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Педри больше времени проводит в лазарете, чем на поле. Однако в прошлом розыгрыше Ла Лиги он был одним из ключевых игроков и пропустил всего один матч.

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