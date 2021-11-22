Педрі серйозно зацікавив Баварію, яка намагатиметься підписати 18-річного півзахисника вже взимку, повідомляє AS.

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Мюнхенці готові побити власний трансферний рекорд (80 млн євро Баварія заплатила Атлетіко за Лукаса Ернандеса) та збільшити у 4 рази нинішню зарплату Педрі. Нещодавно іспанець підписав з Барсою новий контракт до літа 2026-го.

У нинішньому сезоні Педрі більше часу проводить у лазареті, ніж на полі. Проте у минулому розіграші Ла Ліги він був одним з ключових гравців та пропустив лише один матч.

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