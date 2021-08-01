Напомним, Бавария проиграла Наполи 0:3 в товарищеском матче. Перед этим "ротен" проиграли Кельну (2:3) и Боруссии М (0:2), а также сыграли вничью с Аяксом (2:2). Соответственно, под руководством Юлиана Нагельсманна команда еще ни разу не выиграла, но тренер не видит в этом проблемы.

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"Конечно, чувствую себя не лучшим образом. Первый тайм прошел хорошо. Мы были лучшей командой и очень хорошо выступили. В последней трети мы создали не так много моментов, но свои шансы имели. Фактически, во втором тайме мы забили три автогола.

Я рад, что игроки сборных вернулись и провели на поле по 45 минут, это было важно. Теперь еще три ценных игроки вернутся в понедельник, и тогда мы сможем впервые потренироваться все вместе", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

К слову, мюнхенцы стартуют в Бундеслиге 13 августа выездным матчем против Боруссии М.

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