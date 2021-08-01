Нагадаємо, Баварія програла Наполі 0:3 в товариському матчі. Перед цим "ротен" програли Кельну (2:3) і Борусії М (0:2), а також зіграли внічию з Аяксом (2:2). Відповідно, під керівництвом Юліана Нагельсманна команда ще жодного разу не виграла, але тренер не бачить у цьому проблеми.

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"Звичайно, почуваюся не найкраще. Перший тайм пройшов добре. Ми були кращою командою і дуже добре виступили. В останній третині ми створили не так багато моментів, але свої шанси мали. Фактично, в другому таймі ми забили три автоголи.

Я радий, що гравці збірних повернулися і провели на полі по 45 хвилин, це було важливо. Тепер ще три цінних гравці повернуться в понеділок, і тоді ми зможемо вперше потренуватися всі разом", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

До слова, мюнхенці стартують у Бундеслізі 13 серпня виїзним матчем проти Борусії М.

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