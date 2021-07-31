Товарищеские матчи

Бавария – Наполи – 0:3

Голы: Осимхен, 69, 71, Машак, 85

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Все три мяча мюнхенцы пропустили после перерыва в результате ошибок в обороне. Сначала Виктор Осимхен воспользовался перехватом партнера и из-за пределов штрафной пробил прямо в дальний угол. Далее нигерийский форвард эффектно завершил быструю контратаку Наполи. А на 85-й минуте Зинедин Машак пробил Ульрайха еще одним выстрелом со средней дистанции.

Итак, Бавария не одержала ни одной победы под руководством Юлиана Нагельсманна в межсезонье. "Ротен" проиграли Кёльну (2:3) и Боруссии М (0:2), а также сыграли вничью с Аяксом (2:2). Уже 6 августа мюнхенцы проведут первый официальный матч сезона 2021/22 – против Бремера в Кубке Германии.

В свою очередь старт нового розыгрыша немецкой Бундеслиги запланирован на 13 августа.

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