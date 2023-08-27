В поединке 2-го тура Бундеслиги Аугсбург на выезде уступил Баварии (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Бавария открывала новый сезон на Альянц-Арене баварским дерби с Аугсбургом. Довольно спокойные первые минуты и длительное раскачивание едва не завершилось для мюнхенцев голом. Демирович в середине тайма фактически вышел один на один с Ульрайхом, но пробил мимо дальней штанги.

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Через 5 минут Бавария наказала соперника за расточительность: Сане пробивал с острого угла, но Дамен успел выставить руки и отбить. Мяч, вылетая, попал в колено Удохаю и пересек линию ворот. Досадный автогол.

Незадолго до перерыва Киммих мощным ударом попал в выставленную руку Дорша и арбитр пошел просматривать VAR. Как следствие, пенальти, который четко реализовал Кейн.

После отдыха Сане чудом не попал по воротам, махнув ногой мимо мяча после прострела Комана. Через мгновение Упамекано расстреливал в упор Дамена, но в последний момент под мяч бросился защитник. В конце концов, за партнеров поквитался Кейн, оформив дубль и забив уже третий гол в двух матчах. В конце встречи Бельйо сумел размочить счет после выхода один на один с кипером мюнхенцев.

Победа вынесла Баварию с 6-ю очками на вторую строчку Бундеслиги – у Униона, который идет первым, такое же количество баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных голов.

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