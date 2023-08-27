У поєдинку 2-го туру Бундесліги Аугсбург на виїзді поступився Баварії (1:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Баварія відкривала новий сезон на Альянц-Арені баварським дербі з Аугсбургом. Доволі спокійні перші хвилини і тривале розкачування ледь не завершилось для мюнхенців голом. Деміровіч в середині тайму фактично вийшов сам на сам з Ульрайхом, але пробив повз дальню стійку.

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За 5 хвилин Баварія покарала суперника за марнотратство: Сане пробивав з гострого кута, але Дамен встиг виставити руки і відбити. М'яч, вилітаючи, влучив у коліно Удохая і перетнув лінію воріт. Прикрий автогол.

Незадовго до перерви Кімміх потужним ударом влучив у виставлену руку Дорша і арбітр пішов переглядати VAR. Як наслідок, пенальті, який чітко реалізував Кейн.

Після відпочинку Сане дивом не влучив по воротах, махнувши ногою повз м'яч після прострілу Комана. За мить Упамекано розстрілював впритул Дамена, але в останній момент під м'яч кинувся захисник. Зрештою, за партнерів поквитався Кейн, оформивши дубль і забивши вже третій гол у двох матчах. Наприкінці зустрічі Бельйо зумів розмочити рахунок після виходу сам на сам з кіпером мюнхенців.

Перемога винесла Баварію з 6-ма очками на другу сходинку Бундесліги – в Уніона, який йде першим, така ж кількість балів, але краща різниця забитих і пропущених голів.

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