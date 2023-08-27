В матче 2-го тура чемпионата Германии Майнц на своем поле не удержал победу над Айнтрахтом (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В первом матче дня Майнц принимал Айнтрахт. Подопечные Бо Свенсона ужасно начали новый сезон, потерпев сокрушительное поражение от Униона (4:1) в первом матче чемпионата. В свою очередь "орлы" одержали минимальную победу над новичком Бундеслиги – Дармштадтом, и набрали свои три очка.

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Довольно равная игра в первые минуты едва не завершилась пенальти в середине тайма в ворота Айнтрахта: Кох сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. Однако, под давлением игроков судья пошел смотреть VAR и, в результате, свое решение отменил.

Дже Сун Ли через две минуты все-таки порадовал болельщиков Майнца: после навеса во вратарскую Трапп не сумел зафиксировать сферу и выбил ее перед собой. Кореец был тут как тут, и головой вколотил мяч в сетку. Забитый гол окрылил хозяев и они до перерыва создали несколько опасных моментов, которые, однако, реализовать не удалось.

После отдыха Барейро чудом не попал в ворота с острого угла, ворвавшись из глубины (поехала опорная нога). Через мгновение Кор пробивал в падении через себя – чуть выше. Муани в ответ стрелял головой – впритирку с дальней стойкой. В середине тайма он головой замыкал навес с углового, но Центнер в сумасшедшем прыжке среагировал, а Кнауфф на добивании был неточен. Через мгновение он увидел перед собой второй "горчичник" (за опасную игру, едва не попав ногой в лицо Барейро) и оставил Айнтрахт в меньшинстве.

Франкфуртцам все-таки удалось спастись в добавленное время: Дина Эбимбе ворвался в штрафную по левому флангу, отдал в район одиннадцатиметровой отметки и новичок команды Мармуш замкнул мимо голкипера. Очередное напоминание, что стоит бороться до последней минуты, даже если ты в меньшинстве.

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