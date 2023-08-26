В поединке 2-го тура чемпионата Германии Боруссия М на своем поле уступила Байеру (0:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В центральном матче дня менхенгладбахская Боруссия принимала Байер. Команды по-разному стартовали в новом сезоне: "жеребцы" устроили настоящее побоище с Аугсбургом (4:4), в то время как "фармацевты" одержали непростую победу над РБ Лейпциг (3:2).

Боруссия Д потеряла очки с Бохумом, Унион в меньшинстве разгромил Дармштадт, Вольфсбург оформил камбэк с Кельном

Первые минуты были за Байером, однако после 10 минут давления хозяева выровняли положение. Леверкузенцы усыпили бдительность соперника и на 18-й минуте взорвались красивой комбинацией: Джака принял навес в штрафной слева и головой сбросил на Гримальдо, тот перевел на Бонифейса, который вколотил сферу в сетку. Уже через две минуты роскошным ударом отметился сам Джака, но из-за офсайда взятие ворот было отменено.

Байер буквально зажал Боруссию в свои тиски, накатывая атаку за атакой – только самоотверженная игра защитников не позволяла сопернику совершить разгром.

На последних минутах Онара убежал по правому флангу, отдал на Чванчару, но тот в падении не попал как следует по мячу. Через мгновение подобную комбинацию в ответ организовал Байер и уже Бонифейс не сумел точно замкнуть. На отдых Боруссия ушла уступая 0:2 – на шестой добавленной минуте Та сумел удвоить преимущество гостей.

После перерыва Бонифейс оформил дубль: Вирц стартовал со своей части поля, на скорости протащил мяч и отдал пас низом между защитников в штрафную – Виктор сумел на мгновение опередить бросавшегося в ноги Омлина и протолкнуть сферу в сетку.

В середине второго тайма Итакуро имел роскошный шанс сократить, но замкнул навес с углового прямо в Градецки. Хозяева продолжили искать моменты у ворот соперника, чтобы забить хотя бы гол престижа, но поединок так и завершился разгромной победой Байера.

РБ Лейпциг сокрушил Штутгарт, забив пять голов за 25 минут