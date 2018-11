Бавария – к Дрогба: Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой

Мюнхенская Бавария поздравила Дидье Дрогба с выдающейся карьерой.

"Однажды ты разбил наши сердца, но мы все равно поздравляем тебя с выдающейся карьерой. Всего наилучшего в дальнейшем", – написано в твиттере мюнхенской Баварии.

"Один из лучших, с кем я играл", – Шевченко отреагировал на известие о том, что Дрогба завершил карьеру

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2012 года, который проходил в Мюнхене, встречались Бавария и Челси. Англичане уступали 0:1 до 88 минуты, пока Дидье Дрогба не сравнял счет и не перевел матч в дополнительное время.

В овертайме команды не отличались, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "аристократы". Решающий пенальти тогда забил Дидье Дрогба.

Дрогба после проигранного финала USL официально завершил профессиональную карьеру

К слову, недавно ивуариец завершил карьеру футболиста. Он провел 679 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 297 голов. Четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, признавался лучшим игроком года во французской Лиге 1 и дважды становился лучшим игроком Африки.

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. @didierdrogba #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI