Баварія – до Дрогба: Одного разу ти розбив наші серця, але ми все одно вітаємо тебе з видатною кар'єрою

Мюнхенська Баварія відреагувала на завершення кар'єри Дідьє Дрогба.

"Одного разу ти розбив наші серця, але ми все одно вітаємо тебе з видатною кар'єрою. Всього найкращого в подальшому", – написано у твіттері мюнхенської Баварії.

"Один із найкращих, з ким я грав", – Шевченко відреагував на звістку про те, що Дрогба завершив кар'єру

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 2012 року, що проходив у Мюнхені, зустрічались Баварія та Челсі. Англійці поступались 0:1 до 88 хвилини, поки Дідьє Дрогба не зрівняв рахунок та не перевів матч у додатковий час.

В овертаймах команди не відзначались, а у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявились "аристократи". Вирішальний пенальті тоді забив Дідьє Дрогба.

Дрогба після програного фіналу USL офіційно завершив професійну кар'єру

До слова, івуарієць оголосив про завершення кар'єри футболіста. Він провів 679 матчів на професійному рівні, в яких забив 297 голів. Чотири рази ставав чемпіоном Англії, вигравав Лігу чемпіонів, визнавався найкращим гравцем року у французькій Лізі 1 і двічі ставав найкращим гравцем Африки.

You broke our hearts once but we still want to congratulate you on a superb career. All the best for the future. @didierdrogba #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/xEhNAs5aeI