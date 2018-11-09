Дрогба после проигранного финала USL официально завершил профессиональную карьеру

Бывший нападающий Челси и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба решил завершить карьеру футболиста.

Сегодня ночью состоялся финал плей-офф USL, в котором Финикс 40-летнего ивуарийца минимально уступил Луисвиллю. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Дрогба.

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Кроме Челси форвард выступал в Европе за Марсель и Галатасарай. Также он поиграл за клубы из Китая и Канады.

Ивуариец четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, признавался лучшим игроком года во французской Лиге 1 и дважды становился лучшим игроком Африки. За всю карьеру он провел 679 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 297 голов.

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