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"Один из лучших, с кем я играл", – Шевченко отреагировал на известие о том, что Дрогба завершил карьеру

19:03 66 Читати українською
"Один из лучших, с кем я играл", – Шевченко отреагировал на известие о том, что Дрогба завершил карьеру
Дрогба и Шевченко / соцсети

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил Дидье Дрогба с завершением карьеры футболиста.

"Один из лучших, с кем я играл", – написал Шевченко в Twitter.

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Отметим, Шевченко и Дрогба играли бок о бок в составе лондонского Челси в течение трех лет с 2006 по 2008 годы.

Ивуариец четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, признавался лучшим игроком года во французской Лиге 1 и дважды становился лучшим игроком Африки. За всю карьеру он провел 679 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 297 голов.

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Мир Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Андрей Шевченко Дидье Дрогба Дидье Дрогба Челси Челси
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