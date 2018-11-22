"Один из лучших, с кем я играл", – Шевченко отреагировал на известие о том, что Дрогба завершил карьеру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил Дидье Дрогба с завершением карьеры футболиста.

"Один из лучших, с кем я играл", – написал Шевченко в Twitter.

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Отметим, Шевченко и Дрогба играли бок о бок в составе лондонского Челси в течение трех лет с 2006 по 2008 годы.

Ивуариец четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, признавался лучшим игроком года во французской Лиге 1 и дважды становился лучшим игроком Африки. За всю карьеру он провел 679 матчей на профессиональном уровне, в которых забил 297 голов.