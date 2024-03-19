Немец уже несколько месяцев размышляет над своим будущим. Мюнхенцы надеялись уговорить Йозуа Киммиха продлить свой контракт, впрочем, изменили свое мнение.

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По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Бавария готова продать 29-летнего полузащитника в летнее трансферное окно, если поступит соответствующее предложение. Сам футболист открыт для переговоров с потенциальными покупателями, однако готов рассмотреть предложения только от пяти клубов. Киммиха интересуют только Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Реал и Барселона. Некоторые из вышеупомянутых клубов уже связались с игроком.

Переход в Манчестер Юнайтед, Челси, за который выступает Михаил Мудрик, или ПСЖ немец не рассматривает, поскольку считает, что эти варианты не подходят ему.

Йозуа Киммих выступает за Баварию с 2015 года. В общем полузащитник сыграл за мюнхенцев 378 матчей во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 102 результативные передачи. В составе Баварии он восемь раз завоевывал титул чемпиона Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2019/20.

Действующее соглашение Киммиха с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2025 года.

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