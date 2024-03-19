Бавария готова продать одного из лидеров – он выбрал приоритетные направления и отверг идею перехода в клуб Мудрика
Полузащитник Баварии Йозуа Киммих летом планирует сменить клубную прописку.
Немец уже несколько месяцев размышляет над своим будущим. Мюнхенцы надеялись уговорить Йозуа Киммиха продлить свой контракт, впрочем, изменили свое мнение.
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По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Бавария готова продать 29-летнего полузащитника в летнее трансферное окно, если поступит соответствующее предложение. Сам футболист открыт для переговоров с потенциальными покупателями, однако готов рассмотреть предложения только от пяти клубов. Киммиха интересуют только Манчестер Сити, Ливерпуль, Арсенал, Реал и Барселона. Некоторые из вышеупомянутых клубов уже связались с игроком.
Переход в Манчестер Юнайтед, Челси, за который выступает Михаил Мудрик, или ПСЖ немец не рассматривает, поскольку считает, что эти варианты не подходят ему.
Йозуа Киммих выступает за Баварию с 2015 года. В общем полузащитник сыграл за мюнхенцев 378 матчей во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 102 результативные передачи. В составе Баварии он восемь раз завоевывал титул чемпиона Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2019/20.
Действующее соглашение Киммиха с мюнхенцами рассчитано до 30 июня 2025 года.
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