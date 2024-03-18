Реал, Бавария и Милан намерены обменяться левыми защитниками, информирует Mundo Deportivo. Сообщается, что Реал хочет подписать Альфонсо Дэвиса из Баварии, а мюнхенцы планируют заменить канадца Тео Эрнандесом из Милана.

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В то же время "россонери" должны закрыть позицию левого защитника Ферланом Менди из Реала. Сообщается, что помешать этой трёхсторонней сделке может и четвёртая сторона. ПСЖ также заинтересован в подписании Тео Эрнандеса и не намерен сдаваться в борьбе за француза.

Ориентировочная стоимость Дэвиса, Эрнандеса и Менди по данным Transfermarkt составляет 70 млн, 60 млн и 20 млн евро соответственно.

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