Німець вже кілька місяців розмірковує над своїм майбутнім. Мюнхенці сподівалися вмовити Йозуа Кімміха продовжити свій контракт, утім, змінили свою думку.

Реал, Баварія і Мілан планують тристоронній обмін гравцями – ПСЖ хоче завадити угоді

За інформацією німецького журналіста Флоріана Плеттенберга, Баварія готова продати 29-річного півзахисника в літнє трансферне вікно, якщо надійде відповідна пропозиція. Сам футболіст відкритий для переговорів із потенційними покупцями, проте готовий розглянути пропозиції тільки від п'яти клубів. Кімміха цікавлять тільки Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Реал та Барселона. Деякі з вищезазначених клубів уже зв'язалися з гравцем.

Перехід в Манчестер Юнайтед, Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, чи ПСЖ німець не розглядає, оскільки вважає, що ці варіанти не підходять йому.

Йозуа Кімміх виступає за Баварію з 2015 року. Загалом півзахисник відіграв за мюнхенців 378 матчів у всіх турнірах, забивши 41 гол та віддавши 102 результативні передачі. У складі Баварії він вісім разів здобував титул чемпіона Німеччини, а також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2019/20.

Чинна угода Кімміха з мюнхенцями розрахована до 30 червня 2025 року.

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