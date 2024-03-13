Бартулович устроил клоунаду после матча с Динамо – тренер Зари проигнорировал вопрос об отсутствии основных игроков
Младен Бартулович, ассистент Юрия Коваля в луганской команде, отказался называть конкретные причины отсутствия лидеров в матче 21-го тура УПЛ с Динамо (0:2).
– 0:2 с теми проблемами, которые были перед матчем... Возможно все не так плохо, как могло быть?
– Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. У нас получился такой экспериментальный состав. Сыграли хорошо.
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– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?
– Пожалуйста, вопросы по матчу.
– Это же по матчу, потому что сразу четверо молодых футболистов появилось против Динамо. Это довольно редкий случай.
– Есть разные причины. Некоторые игроки у Динамо арендованные. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли хорошо молодые ребята, которые дебютировали.
– Герреро был в заявке, но на скамейке запасных его не нашли.
– Перед отъездом плохо себя чувствовал.
– На дальнейшие матчи Зари насколько есть вероятность, что вернутся украинцы для игры в оптимальном составе?
– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава, – сказал Бартулович в комментарии Football Hub.
Напомним, ранее СМИ сообщали о бойкоте, который лидеры луганчан объявили руководству клуба из-за финансовой задолженности.
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