Младен Бартулович, ассистент Юрия Коваля в луганской команде, отказался называть конкретные причины отсутствия лидеров в матче 21-го тура УПЛ с Динамо (0:2).

– 0:2 с теми проблемами, которые были перед матчем... Возможно все не так плохо, как могло быть?

– Поздравляю Динамо с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. У нас получился такой экспериментальный состав. Сыграли хорошо.

Бойкот Зари: источник объяснил, почему лидеры луганчан отказались выходить на матч с Динамо

– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?

– Пожалуйста, вопросы по матчу.

– Это же по матчу, потому что сразу четверо молодых футболистов появилось против Динамо. Это довольно редкий случай.

– Есть разные причины. Некоторые игроки у Динамо арендованные. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли хорошо молодые ребята, которые дебютировали.

– Герреро был в заявке, но на скамейке запасных его не нашли.

– Перед отъездом плохо себя чувствовал.

– На дальнейшие матчи Зари насколько есть вероятность, что вернутся украинцы для игры в оптимальном составе?

– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава, – сказал Бартулович в комментарии Football Hub.

Напомним, ранее СМИ сообщали о бойкоте, который лидеры луганчан объявили руководству клуба из-за финансовой задолженности.

Динамо победило полурезерв Зари в снежной битве – киевляне вплотную приблизились к лидерам УПЛ