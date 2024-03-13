Младен Бартуловіч, асистент Юрія Коваля у луганській команді, відмовився називати конкретні причини відсутності лідерів у матчі 21-го туру УПЛ з Динамо (0:2).

– 0:2 з тими проблемами, які були перед матчем... Можливо все не так погано, як могло бути?

– Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Наші хлопці молодці. У нас вийшов такий експериментальний склад. Зіграли гарно.

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– У чому ця експериментальність полягала? Де всі українці основного складу?

– Будь ласка, питання по матчу.

– Це ж по матчу, тому що одразу четверо молодих футболістів з'явилося проти Динамо. Це доволі рідкісний випадок.

– Є різні причини. Деякі гравці у Динамо орендовані. Такий склад вийшов у нас. Молодці, зіграли гарно молоді хлопці, які дебютували.

– Герреро був у заявці, але на лаві для запасних його не знайшли.

– Перед від'їздом погано почувався.

– На подальші матчі Зорі наскільки є ймовірність, що повернуться українці для гри в оптимальному складі?

– Не можу нічого сказати. Напевно, у нас буде більше варіантів для ротації складу, – сказав Бартуловіч у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про бойкот, який лідери луганців оголосили керівництву клубу через фінансову заборгованість.

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