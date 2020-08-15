Бартомеу может покинуть Барселону – его будущее решится через неделю

Хосеп-Мария Бартомеу может покинуть пост президента Барселоны, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист издания Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.

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На следующей неделе состоится заседание Совета директоров клуба, на котором и будет определена дальнейшая судьба функционера. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос о новом главном тренере и новых игроках Барселоны.

Напомним, Бартомеу стал президентом "блаугранас" в 2014 году. За время его правления "сине-гранатовые" четыре раза становились чемпионами Испании, завоевали четыре Кубка Испании и по разу выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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