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Бартомеу может покинуть Барселону – его будущее решится через неделю

11:10 - Читати українською
Бартомеу может покинуть Барселону – его будущее решится через неделю
Хосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Каталонский клуб сегодня переживает не лучшие времена.

Хосеп-Мария Бартомеу может покинуть пост президента Барселоны, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист издания Cadena Ser Catalunya Сике Родригес.

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На следующей неделе состоится заседание Совета директоров клуба, на котором и будет определена дальнейшая судьба функционера. Также на встрече планируется рассмотреть вопрос о новом главном тренере и новых игроках Барселоны.

Напомним, Бартомеу стал президентом "блаугранас" в 2014 году. За время его правления "сине-гранатовые" четыре раза становились чемпионами Испании, завоевали четыре Кубка Испании и по разу выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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10:14
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Теги
Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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