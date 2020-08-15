Барселона уволит Сетьена и определилась с потенциальными кандидатами, – Marca

На тренерском мостике каталонцев в ближайшее время ожидаются серьезные изменения.

До увольнения главного тренера Барселоны Кике Сетьена остаются считанные часы, сообщает издание Marca.

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Руководство каталонского клуба решило расстаться с 61-летним специалистом после позорного поражения от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Главными кандидатами на пост наставника "блаугранас" называют Маурисио Почеттино и Рональда Кумана.

По сообщениям СМИ президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу этой неделе обедал с аргентинским экс-тренером Тоттенхэма, а комментируя поражение своей команды отметил, что "некоторые решения в клубе уже приняты", однако не стал их озвучивать.

Напомним, Сетьен возглавил "сине-гранатовых" в январе 2020 года. В чемпионате Испании клуб финишировал вторым, проиграв борьбу за титул Реалу.

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