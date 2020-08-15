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Барселона уволит Сетьена и определилась с потенциальными кандидатами, – Marca

10:14 - Читати українською
Барселона уволит Сетьена и определилась с потенциальными кандидатами, – Marca
Кике Сетьен / Uefa.com

На тренерском мостике каталонцев в ближайшее время ожидаются серьезные изменения.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

До увольнения главного тренера Барселоны Кике Сетьена остаются считанные часы, сообщает издание Marca.

Барселона – Бавария: Сетьен отреагировал на слова Пике после фиаско каталонцев

Руководство каталонского клуба решило расстаться с 61-летним специалистом после позорного поражения от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Главными кандидатами на пост наставника "блаугранас" называют Маурисио Почеттино и Рональда Кумана.

По сообщениям СМИ президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу этой неделе обедал с аргентинским экс-тренером Тоттенхэма, а комментируя поражение своей команды отметил, что "некоторые решения в клубе уже приняты", однако не стал их озвучивать.

Напомним, Сетьен возглавил "сине-гранатовых" в январе 2020 года. В чемпионате Испании клуб финишировал вторым, проиграв борьбу за титул Реалу.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами: исторический крах "блаугранас", фиаско Лео, рекорды Мюнхена и Левандовски

blog_ava
Барселона – Бавария: Сетьен отреагировал на слова Пике после фиаско каталонцев
08:27
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Теги
Испания Главное Барселона Барселона Лига чемпионов Кике Кике Сетьен Хосеп-Мария Бартомеу Рональд Рональд Куман Маурисио Маурисио Почеттино Барселона - Бавария Бавария Бавария
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