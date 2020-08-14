Бавария изнасиловала Барселону восемью голами и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Барселона встречалась с грозной Баварией, и Кике Сетьен решил подойти к матчу в оборонной схеме 4-4-2 и самым старым составом в истории выступлений "блаугранас" в ЛЧ. Средний возраст игроков на старте поединка против мюнхенцев составил 29 лет и 329 дней. Несмотря на это, каталонцы выглядели уверенными в своих силах, а Артуро Видаль даже отметил, что Баварии предстоит сыграть против лучшей команды в мире. Ханси Флик, тем временем, выставил в основе тех игроков, которых ожидали в ориентировочных лайнапом.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и уничтожения каталонцев

Фаворитом была Бавария, но на 3-й минуте немцы едва не пропустили вследствие грубой ошибки обороны. Роберто выполнил прострел с правого фланга на Суареса, который неожиданно прошел, но Нойер в шпагате выбил мяч из-под ног уругвайца. Наказание за расточительность было мгновенным: на 4-й минуте Дэвис запустил по флангу Перишича, тот исполнил поперечную передачу в зону перед штрафной на Мюллера, а Томас, обыгравшись с Левандовски, ворвался в штрафную и пробил в левый нижний угол – 0:1! Казалось, это начало погрома, но уже на 7-й минуте Альба прорвался по флангу и прострелил на Суареса, а Алаба в попытке выбить передачу направил её в девятку собственных ворот – 1:1. В соцсетях начали смеяться о своеобразном фэйр-плей от Дэвида.

Барселона не останавливалась. На 9-й минуте Нойеру пришлось спасать при выходе Суареса один на один, а на 10-й Месси с углового закрутил мяч в дальнюю штангу. Через минуту Лео умудрился получить желтую за срыв контратаки Баварии, а дальше начался перформанс тер Штегена. Дважды подряд он выносил мяч точно на Алькантару, в результате чего мюнхенцы получали угловые. Защитники не отставали, регулярно теряя мяч на своей трети поля.

Некоторое время каталонцы держались, а на 20-й минуте Месси даже огрызнулся слаломом с ударом по центру (Нойер поймал мяч), однако уже на 21-й Мюнхен провел второй гол. Всё началось с Гнабри: Серж отобрал мяч у Роберто, после чего выполнил пас мимо Пике на левый край штрафной – Перишич принял его и с острого угла мощно пробил в дальний. 1:2!

На 24-й минуте очередной отбор немцев на чужой половине привел к удару Алькантары из-за пределов штрафной (над воротами), а ещё через три минуты Тьяго принял участие в новом взятии ворот, отдав вертикальный пас по центру. Горецка принял его и в касание забросил мяч за спину Лангле, а Гнабри обошел Клемана и расстрелял ворота. На 29-й минуте произошел очередной привоз: тер Штеген отдал ужасную передачу на Бускетса, Левандовски перехватил мяч, вышел один на один и пробил в ближний – голкипер спас!

Впрочем, уже на 31-й прилетел четвертый мяч: Киммих принял подачу с левого фланга на правый, прострелил на ближнюю штангу, а Мюллер опередил Лангле и забил – 1:4! Это был 12-й удар Баварии по воротам.

Думаете, Барса одумалась? Ха-ха! Уже на 36-й минуте тер Штеген попал под прессинг, отдал ужасный пас в сторону Пике, а Жерар еще и не успел к мячу – произошел перехват в штрафной, после которого Перишич попытался закрутить в правую девятку. Неточно. Еще за три минуты Левандовски замкнул подачу с углового ударом по центру – тер Штеген наконец поймал мяч. Больше моментов в первом тайме не возникало.

В перерыве Кике Сетьен сменил Сержи Роберто Гризманн, но француз после выхода на поле оставался незаметным. Бавария же не уменьшала обороты: на 49-й минуте Левандовски собрал себе защитников и выкатил пас под дальний удар Перишичу (в руки тер Штегену), а на 51-й Киммих принял мяч на грудь в штрафной и пробил слета – выше ворот! На 53-й дошло и до гола Левандовски, однако его отменили из-за явного офсайда. У Барсы ничего не удавалось, но на 57-й минуте индивидуальный класс Суареса возродил интригу: Луис получил передачу с фланга на линию штрафной от Альбы, красиво качнул Боатенга и пробил в правый угол – 2:4!

Здесь бы пойти вперед и забить третий, но у Барсы ничего не получилось. Несколько минут съели разговоры с арбитром и фолы, а на 63-й минуте Бавария наказала пятым мячом. Это был гол имени Дэвиса: Альфонсо красиво переиграл Семеду и убежал по границе поля до левого края штрафной, откуда покатил на линию вратарской – Киммих замыкал в практически пустые ворота. 2:5! К 70-й минуте мог и шестой гол прилететь, однако выстрел Комана после паса Мюллера на пустые ворота накрыл Альба, а мощный удар Гнабри после углового парировал тер Штеген. Барса огрызнулась ничтожным выстрелом Месси с дистанции и накрытым ударом Гризманна.

В последние 20 минут Ханси Флик снимал лидеров, но Бавария продолжала издевательски действия в штрафной каталонцев. Барса сумела огрызнулись прорывом Месси на левый край штрафной со слабым выстрелом в руки Нойера. Далее произошло изнасилование: на 82-й Левандовски забил головой, на 85-й с левого края штрафной под ближнюю штангу точно пробил Коутинью, а на 89-й он забил еще один гол с метра – 2:8. Финал.

Таким образом, Бавария вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником мюнхенцев станет победитель пары Манчестер Сити – Лион.

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