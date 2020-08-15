Бартомеу може покинути Барселону – його майбутнє вирішиться через тиждень

Жозеп-Марія Бартомеу може залишити посаду президента Барселони, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст видання Cadena Ser Catalunya Сіке Родрігес.

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Наступного тижня відбудеться засідання Ради директорів клубу, на якому і буде визначена подальша доля функціонера. Також на зустрічі планується розглянути питання щодо нового головного тренера і нових гравців Барселони.

Нагадаємо, Бартомеу став президентом "блаугранас" у 2014 році. За час його правління "синьо-гранатові" чотири рази ставали чемпіонами Іспанії, здобули чотири Кубки Іспанії і по разу виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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