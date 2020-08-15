toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Бартомеу може покинути Барселону – його майбутнє вирішиться через тиждень

11:10 - Читать на русском
Бартомеу може покинути Барселону – його майбутнє вирішиться через тиждень
Жозеп-Марія Бартомеу / Фото з відкритих джерел

Каталонський клуб сьогодні переживає не найкращі часи.

Жозеп-Марія Бартомеу може залишити посаду президента Барселони, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст видання Cadena Ser Catalunya Сіке Родрігес.

Барселона звільнить Сетьєна і визначилась з потенційними кандидатами, – Marca

Наступного тижня відбудеться засідання Ради директорів клубу, на якому і буде визначена подальша доля функціонера. Також на зустрічі планується розглянути питання щодо нового головного тренера і нових гравців Барселони.

Нагадаємо, Бартомеу став президентом "блаугранас" у 2014 році. За час його правління "синьо-гранатові" чотири рази ставали чемпіонами Іспанії, здобули чотири Кубки Іспанії і по разу виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Лео, рекорди Мюнхена та Лєвандовскі

blog_ava
Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців
00:21
26402
Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
59
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?