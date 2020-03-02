Бартомеу – о поражении от Реала: Болельщики Барселоны все понимают

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу оценил последствия поражения от Реала (0:2) в рамках 26-го тура Ла Лиги.

"Чемпионат продолжается. Еще много матчей впереди. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец", – цитирует Бартомеу AS.

Реал – Барселона: Винисиус стал самым молодым автором гола в Класико – бразилец побил достижение Месси

Напомним, благодаря голам Винисиуса и Мариано Реалу удалось в родных стенах обыграть Барсу. После 26-ти туров мадридцы опережают каталонцев на одно очко.

Также Барселона продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в первом матче 1/8 финала против Наполи сыграла вничью.

Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ