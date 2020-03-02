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Бартомеу – о поражении от Реала: Болельщики Барселоны все понимают

18:02 148 Читати українською
Бартомеу – о поражении от Реала: Болельщики Барселоны все понимают
Хосеп Бартомеу и Флорентино Перес / Фото marca

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу оценил последствия поражения от Реала (0:2) в рамках 26-го тура Ла Лиги.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

"Чемпионат продолжается. Еще много матчей впереди. Болельщики все понимают, они знают, что это не конец", – цитирует Бартомеу AS.

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Напомним, благодаря голам Винисиуса и Мариано Реалу удалось в родных стенах обыграть Барсу. После 26-ти туров мадридцы опережают каталонцев на одно очко.

Также Барселона продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где в первом матче 1/8 финала против Наполи сыграла вничью.

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Теги
Испания Барселона Барселона Хосеп-Мария Бартомеу Реал Мадрид - Барселона
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