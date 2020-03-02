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Бартомеу – про поразку від Реала: Вболівальники Барселони все розуміють

17:58 423 Читать на русском
Бартомеу – про поразку від Реала: Вболівальники Барселони все розуміють
Жозеп Бартомеу та Флорентіно Перес / Фото marca

Президент Барселони Жозеп Бартомеу оцінив наслідки поразки від Реала (0:2) в рамках 26-го туру Ла Ліги.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"Чемпіонат триває. Ще багато матчів попереду. Вболівальники все розуміють, вони знають, що це не кінець", цитує Бартомеу AS.

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Нагадаємо, завдяки голам Вінісіуса та Маріано Реалу вдалось в рідних стінах обіграти Барсу. Після 26-ти турів мадридці випереджають каталонців на одне очко.

Також Барселона продовжує боротьбу у Лізі чемпіонів, де в першому матчі 1/8 фіналу проти Наполі зіграла унічию.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жозеп-Марія Бартомеу Реал Мадрид - Барселона
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