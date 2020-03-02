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Реал – Барселона: Винисиус стал самым молодым автором гола в Класико – бразилец побил достижение Месси

09:56 90 Читати українською
Реал – Барселона: Винисиус стал самым молодым автором гола в Класико – бразилец побил достижение Месси
Жуниор Винисиус / Reuters

Вингер Реала Жуниор Винисиус вписал свое имя в историю, забив в ворота Барселоны в центральном матче 26-го тура Ла Лиги.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Жуниор Винисиус забил в ворота Барселоны в возрасте 19 лет и 233 дня, став самым молодым автором гола в Эль Класико, сообщает Opta.

Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

Таким образом, бразилец побил достижение Лионеля Месси, который забивал Реала в возрасте 19 лет и 259 дней еще в марте 2007 года.

Напомним, Реал переиграл Барселону (2:0) в Эль Класико и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.

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