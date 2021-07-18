Француз перебрался в столицу Каталонии летом 2018-го после победного чемпионата мира. Тогда 25 млн евро инвестиций казались вполне оправданными.

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К сожалению, Умтити так и не смог реализовать свой потенциал. Француз получил травму колена, которая регулярно лишает его возможности выходить на поле. В конце концов, Самуэлю всего 27 лет, и до сих пор есть желающие помочь ему снова выйти на высокий уровень.

Барселона давно пытается избавиться от Умтити, поскольку должна уменьшить зарплатный фонд. Однако претендентов мало. Помочь хочет бывший клуб футболиста – Лион, сообщает Sport.es.

По информации источника, "ткачи" ведут с каталонцами переговоры об аренде Умтити на один сезон. В Лионе убеждены, что смогут вернуть игрока на прежний уровень. За свои услуги французы просят только одно – Барса должна выплачивать 50% зарплаты футболиста.

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