Француз перебрався у столицю Каталонії влітку 2018-го після переможного чемпіонату світу. Тоді 25 млн євро інвестицій здавалися цілком виправданими.

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На жаль, Умтіті так і не зміг реалізувати свій потенціал. Француз отримав травму коліна, яка регулярно позбавляє його можливості виходити на поле. Зрештою, Самюелю лише 27 років, і досі є охочі допомогти йому повернутися на топ- рівень.

Барселона давно намагається позбутися Умтіті, оскільки мусить зменшити зарплатний фонд. Однак претендентів обмаль. Допомогти хоче колишній клуб футболіста – Ліон, повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, "ткачі" ведуть з каталонцями переговори щодо оренди Умтіті на один сезон. У Ліоні переконані, що зможуть повернути гравця на колишній рівень. За свої послуги французи просять лише одне – Барса повинна виплачувати 50% зарплати футболіста.

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