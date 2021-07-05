Каталонский клуб в условиях финансового кризиса должен уменьшить фонд заработной платы с 347 млн до 160 млн евро в год. Втиснуть в такие рамки новый контракт Месси крайне непросто, информирует AS.

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Приходится жертвовать другими игроками, которых условно разделили на три группы. Первая – "безнадежные" звезды с большими зарплатами (Пьянич, Умтити и Коутиньо). Барселона готова отпустить их свободными агентами, чтобы не тяготиться гигантскими контрактами. Вторая группа – ближайший резерв, который можно быстро продать за скромные деньги. Это Брейтуэйт, Нето и Фирпо. В третью группу вошли Лангле, Гризманн и Дембеле. Эти игроки имеют важную роль для "блаугранас", но при условии щедрого предложения и их могут отпустить в другие клубы.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился в ночь с 30 июня на 1 июля, и теперь аргентинец получил статус свободного агента. Лионель находится в структуре клуба с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.

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