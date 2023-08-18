ПСВ заинтересован в трансфере правого защитника Барселоны Сержиньо Деста, сообщает Eindhovens Dagblad.

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По данным источника, нидерландский клуб может арендовать как 22-летнего американца, так и подписать его на постоянной основе.

В прошлом сезоне Дест провел на правах аренды в Милане, сыграв 14 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 10 миллионов евро, вариантом может быть и аренда или даже досрочное расторжение контракта, рассчитанного до 2025 года.

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