ПСВ зацікавлений в трансфері правого захисника Барселони Сержиньйо Деста, повідомляє Eindhovens Dagblad.

Барселона переживає жахіття на старті сезону – лідер оборони вилетів до міжнародної паузи

За даними джерела, нідерландський клуб може як орендувати 22-річного американця, так і підписати його на постійній основі.

Минулий сезон Дест провів на правах оренди у Мілані, зігравши 14 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що каталонці готові продати гравця за 10 мільйонів євро, варіантом може бути й оренда або навіть дострокове розірвання контракт, який розрахований до 2025 року.

Барселона розписала нічию з Хетафе у скандальній битві з трьома вилученнями – каталонці відпустили Реал у відрив