Барселоні не потрібен захисник збірної США, який провалився в Мілані – футболіст знайшов варіант продовження кар'єри
Сержиньйо Дест близький до зміни клубної прописки. Футболістом цікавиться ПСВ.
ПСВ зацікавлений в трансфері правого захисника Барселони Сержиньйо Деста, повідомляє Eindhovens Dagblad.
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За даними джерела, нідерландський клуб може як орендувати 22-річного американця, так і підписати його на постійній основі.
Минулий сезон Дест провів на правах оренди у Мілані, зігравши 14 матчів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що каталонці готові продати гравця за 10 мільйонів євро, варіантом може бути й оренда або навіть дострокове розірвання контракт, який розрахований до 2025 року.
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