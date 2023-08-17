Защитник Рональд Араухо не поможет каталонцам в ближайших трех матчах, сообщает Relevo.

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Уругваец отыграл полный поединок первого тура Ла Лиги против Хетафе (0:0), но затем получил травму бедра на тренировке. Ориентировочный срок восстановления – месяц. Это значит, что Араухо пропустит матчи против Кадиса, Вильярреала и Осасуны, но должен вернуться во время международной паузы на сборные.

Напомним, ранее Барселону постигла другая проблема. Главный тренер Хави и вингер Рафинья получили по 2 матча дисквалификации за поведение в том же неудачном матче против Хетафе.

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