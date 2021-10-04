Летом каталонцы имели ограниченные ресурсы для приглашения новичков, поэтому подписывали только свободных агентов. В январе ситуация будет другой, сообщает AS со ссылкой на Mundo Deportivo.

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По информации источника, Барселона готова осуществить попытку привезти на Камп Ноу несколько звездных исполнителей. Прежде всего речь идет о Дани Ольмо из РБ Лейпциг и Рахиме Стерлинге (Манчестер Сити). Первый является воспитанником каталонцев, а второй не входит в планы Пепа Гвардиолы, что делает трансферы более реальными.

Отмечается, что таким образом президент клуба Жоан Лапорта настроен прервать печальную тенденцию. Ведь в последние годы большинство зимних трансферов Барсы не давали желаемого результата – игроки, подписанные в этот период, не демонстрировали надлежащего уровня игры.

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