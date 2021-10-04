Влітку каталонці мали обмежені ресурси для запрошення новачків, тому підписували лише вільних агентів. У січні ситуація буде іншою, повідомляє AS з посиланням на Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, Барселона готова здійснити спробу привезти на Камп Ноу кілька зіркових виконавців. Передусім йдеться про Дані Ольмо із РБ Лейпциг та Рахіма Стерлінга (Манчестер Сіті). Перший є вихованцем каталонців, а другий не входить у плани Пепа Гвардіоли, що робить трансфери реальнішими.

Зазначається, що таким чином президент клубу Жоан Лапорта налаштований перервати сумну тенденцію. Адже останніми роками більшість зимових трансферів Барси не давали бажаного результату – гравці, підписані у цей період, не демонстрували бажаного рівня гри.

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