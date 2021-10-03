Куман удержался благодаря кадровой катастрофе Барселоны – после сборных ожидается мощное усиление
Главный тренер Барселоны Рональд Куман рассчитывает исправить ситуацию, когда вернутся травмированные звезды.
Президент клуба Жоан Лапорта учел переполненный лазарет, когда решил дать нидерландцу последний шанс, информирует Sport.es.
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Разговор состоялся еще перед матчем против Атлетико, поэтому поражение не слишком повлияло на перспективы Кумана. Барселоне еще и помогает двухнедельная пауза на матчи сборных. Сейчас от травм восстанавливаются 4 игроков – Агуэро, Дембеле, Альба и Педри. Лапорта надеется, что с их возвращением команда сможет показывать лучшие результаты.
Напомним, что сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.
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