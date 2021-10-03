Президент клуба Жоан Лапорта учел переполненный лазарет, когда решил дать нидерландцу последний шанс, информирует Sport.es.

Динамо и Реал определят судьбу Кумана в Барселоне – Лапорта был вынужден выдать тренеру лживый вотум доверия

Разговор состоялся еще перед матчем против Атлетико, поэтому поражение не слишком повлияло на перспективы Кумана. Барселоне еще и помогает двухнедельная пауза на матчи сборных. Сейчас от травм восстанавливаются 4 игроков – Агуэро, Дембеле, Альба и Педри. Лапорта надеется, что с их возвращением команда сможет показывать лучшие результаты.

Напомним, что сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.

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