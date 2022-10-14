Спортивный директор каталонцев Матеу Алемани еще в воскресенье заявлял, что клуб работает над отменой ряда контрактов, необоснованно влияющих на зарплатную ведомость. Фамилий он не называл, но, как отмечает Marca, одним из таких игроков является Жерар Пике.

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Сообщается, что в клубе уже поставили крест в надежде на испанского ветерана. Хави также доносил своему экс-партнеру, что он только пятая опция в выборе центрального защитника. Решение приняли задолго до игры с Интером, а воспользоваться шансом и изменить мнение клуба Пике не удалось.

Поэтому Барселона готова и дальше подталкивать Жерара к уходу путем разрыва контракта. В частности, каталонцы летом хотят подписать Иньиго Мартинеса, который сделает Пике шестым центральным защитником в клубной иерархии. Защитник Атлетика из Бильбао может перебраться на правах свободного агента – его контракт как раз истекает летом 2023-го.

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