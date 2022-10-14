Спортивний директор каталонців Матеу Алемані ще в неділю заявляв, що клуб працює над скасуванням низки контрактів, які необґрунтовано сильно впливають на зарплатну відомість. Прізвищ він не називав, але, як зазначає Marca, одним з таких гравців є Жерар Піке.

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Повідомляється, що в клубі вже поставили хрест на надіях щодо іспанського ветерана. Хаві також доносив своєму екс-партнеру, що він є лише п'ятою опцією у виборі центрального захисника. Рішення ухвалили задовго до гри з Інтером, а скористатись шансом та змінити думку клубу Піке не вдалось.

Через це Барселона готова і далі підштовхувати Жерара до відходу шляхом розриву контракту. Зокрема, каталонці влітку хочуть підписати Іньїго Мартінеса, який зробить Піке аж шостим центральним захисником у клубній ієрархії. Оборонець Атлетіка з Більбао може перебратись на правах вільного агента – його контракт якраз завершується влітку 2023-го.

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